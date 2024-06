Gps e abilitazione all’estero, Valditara risponde: “Non c’è necessità di un ulteriore intervento sulle tabelle dei titoli”

Si è svolto oggi, mercoledì 12 giugno, alle 15, il question time trasmesso dall’Aula di Montecitorio con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il ministro ha risposto sulla questione delle graduatorie provinciali supplenze con i dubbi sollevati dall’on. Faraone (IV-C-RE).

Ecco la risposta di Valditara: “Il ritardo nell’attivazione dei nuovi percorsi abilitanti non dipendono in alcun modo dal Mim. Non possiamo incidere sui tempi di attivazione dei corsi. Per quanto riguarda il punteggio c’è stato un ampio confronto con i sindacati e il Cspi. La disparità che viene denunciata discende dal fatto che le Università non abbiano avviato i percorsi. Il punteggio di 24 punti assegnato ai nuovi percorsi non può considerarsi alto, in passato sono stati assegnati 42 punti aggiuntivi per altre abilitazioni. Per quanto riguarda gli abilitati all’estero dobbiamo prendere in considerazione il decreto 71 che ha introdotto un nuovo meccanismo per chi ha ottenuto abilitazione all’estero. Non c’è necessità di un ulteriore intervento sulle tabelle dei titoli”.

