Gps e Gae, incarichi e supplenze: rispondiamo live ai vostri quesiti. Le FAQ della Tecnica della Scuola

Nell’ultimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE dell’11 agosto 2022, a supportare i lettori della Tecnica della Scuola nella presentazione della istanza per le 150 preferenze in vista delle supplenze dell’anno scolastico 2022-2023 sono stati gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara. Di seguito le domande degli aspiranti docenti a cui hanno risposto.

Le Faq della Tecnica della Scuola



✅ (04:05) Quando scelgo l’opzione COE diverso comune, se alla scuola viene abbinata un’altra che non è tra le mie preferenze, può essere che questa molto lontana o è prevista una distanza massima tra le 2?

✅ (06:00) L’algoritmo assegna le supplenze partendo dalle prime fasce e poi a seguire le seconde oppure stabilito il numero dei convocati assegna contemporaneamente?

✅ (09:52) So che in una scuola secondaria sono presenti due spezzoni nelle due mie classi di concorso, ma sommati arrivano a 20 ore. Il sistema non me li potrà assegnare perché superano le 18?

✅ (10:50) Spezzone primaria: è corretto flaggare solo stesso insegnamento o deve flaggare anche diverso insegnamento e poi completamento territoriale?

✅ (14:49) La II fascia sostegno viene processata contemporaneamente alle altre II fasce? Si può sperare di accedere da ADSS incrociata?

✅ (16:55) Tra gli insegnamenti per la scelta delle sedi non compare ADMM (pur essendo in Grad. GPS medie). Ho segnalato all’USP. Cosa devo fare se USP non risolve il problema entro il 16?

✅ (18:40) Se accetto un incarico annuale posso poi presentare prima dell’inizio delle lezioni certificato di malattia a seguito di convalescenza post operatoria?

✅ (21:13) Primo accesso a Graduatorie incrociate sostegno: appaiono solo due su 4 delle mie CDC. Se venissi chiamata, i punti del servizio poi andrebbero anche nelle altre due CDC?

✅ (23:08) Sono iscritta in prima fascia primaria e seconda fascia secondaria ho messo prima tre scuole primaria e poi secondaria per tornare alla primaria e con due punteggi diversi anche in considerazione di servizi anni precedenti, come lavora l’algoritmo in tal senso?

✅ (27:30) Si può spiegare per favore come funziona lo spezzone e completamento? E come va fatto?

✅ (30:35) Titolo di riserva per invalidità civile e 104 hanno la stessa valenza?

✅ (35:58) Faccio domanda per tre CDC diverse tra cui sostegno, vorrei sapere se le 150 scuole devono essere le stesse o posso cambiarle?

✅ (38:56) Sono i 1a fascia GPS su CDC A013. Devo compilare un’istanza ulteriore, oppure mi basta inserire tra le 150 scelte scuole con quella CDC?

✅ (40:37) Ci sarà una proroga per la compilazione, visto che le USP non hanno pubblicato disponibilità delle scuole?

✅ (42:08) Vorrei sapere qual’è la percentuale riservata ai riservisti in relazione all’eventuale chiamata di supplenza?

✅ (44:04) Se effetto le scelte su sostegno finalizzato al ruolo devo poi inserire anche le scelte su sostegno per le preferenze annuali, caso mai non dovessi essere immessa in RUOLO?

✅ (47:05) Nell’istanza inserita a maggio ho inserito solo scuole della primaria e ora vorrei inserire anche scuole dell’infanzia, posso o no? Perché non mi compare la graduatoria AAAA.

✅ (48:25) Neoimmessa in ruolo, a.s. 2022/23, da Concorso Ordinario ADMM, specializzata anche in ADSS, posso fare domanda da GPS per eventuale altro ruolo ADSS? Come congelare, in tal caso, l’anno di prova in ADMM?

✅ (51:10) Per quanto riguarda le graduatorie sostegno incrociate, non avendo titolo di specializzazione non devo flagrare le opzioni: muto, visivo, psicofisico, giusto?

✅ (53:24) Se chi è di ruolo assunto nel 2020, può inserire le scuole o comunque non conviene visto che non si può usufruire dell’art.36. E se non si partecipa all’istanza, si verrà depennati dalle GPS?

✅ (54:35) Ho titolo di sostegno estero con abilitazioni scuola secondaria di primo e secondo grado, in attesa di riconoscimento, ho possibilità di ottenere il ruolo?

✅ (55:17) Prenderò il ruolo al liceo a settembre 2022. È possibile prendere supplenza gps art. 36 alle medie in altra regione? Si tratta di una aspettativa o sarà comunque possibile?

✅ (56:06) Nella domanda è obbligatorio indicare tutte le scuole della provincia e tutti i tipi di incarico (spezzone, annuale, ospedaliero, carcerario, ecc.) Per non essere considerati rinunciatari per una eventuale seconda convocazione?

✅ (58:48) Se nelle preferenze spezzoni inserisco “comune”, il sistema controlla le scuole di quello stesso comune per le quali ho dato disponibilità agli spezzoni?

✅ (59:40) Se chiedo in una scelta puntuale il completamento dello spezzone in un altra CDC, il completamento potrà avvenire, solo se ho inserito un’altra scuola in CDC differente?