GPS sostegno prima fascia, procedura assunzione in ruolo

Con l’emanazione del decreto 111 del 6 giungo 2024 è stato previsto, anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’assunzione dei docenti, inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo.

Procedura prevista

Alla procedura prevista per il reclutamento dei docenti di sostegno oltre ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi, nei quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025. Fermo restante che la procedura non si applica a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

Reclutamento

Il reclutamento dei docenti di sostegno prevede:

• Una prima fase volta all’immissione in ruolo di coloro che sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento dei concorsi indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

• Una seconda fase, qualora nella stessa provincia dovessero restare posti vacanti e disponibili, prevede l’assegnazione con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.

• Una terza fase prevede la possibilità, per i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari e non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura, di presentare domanda in una o più province di una stessa regione.

Immissione in ruolo

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato, previo superamento del percorso annuale di prova in servizio e positiva valutazione della lezione simulata, all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data d’inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Come partecipare alla suddetta procedura

I docenti che intendono partecipare alla suddetta procedura devono presentare domanda, unicamente in modalità telematica, nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno, entro la data indicata successivamente dal Ministero. I soggetti che non intendono partecipare alla suddetta procedura o che non rientreranno fra i nominati per indisponibilità di posti, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze.