Gps, tantissimi errori sul servizio svolto: le segnalazioni di una lettrice

Vi scrivo per segnalarvi gli innumerevoli errori presenti nella pubblicazione delle GPS in molte province.

Io sono iscritta negli elenchi aggiuntivi della provincia di Salerno in ADMM e non c’è stato calcolato il punteggio relativo al servizio. Essendo prevista l’assunzione in ruolo oltre che delle supplenze potete immaginare il danno che subiscono i docenti con il servizio.

Vi prego dunque di diffondere la notizia al fine di smuovere gli Uffici scolastici provinciali ad effettuare le dovute rettifiche.

Agnese Iannuzzi