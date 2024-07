Graduatorie 24 mesi ATA, entro l’11 luglio l’invio dell’allegato G: quante sedi si possono scegliere? La guida ministeriale

L’istanza per la scelta delle sedi (Allegato G), relativa ai concorsi articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21 (cd. graduatorie 24 mesi ATA) sarà disponibile fino a domani, 11 luglio.

La scadenza è contenuta in un avviso del 20 giugno scorso, che comunicava l’apertura delle funzioni su istanze on-line.

Chi può presentare l’allegato G?

La funzione è finalizzata alla comunicazione delle preferenze di sede per l’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto del personale A.T.A. da parte degli aspiranti già presenti nelle graduatorie permanenti.

Il personale ATA che abbia già a sistema una domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali può presentare, ai fini del conferimento delle supplenze per le graduatorie d’istituto, domanda di inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie nella provincia di interesse.

Quante sedi si possono scegliere?

L’aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche. L’aspirante deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.

L’AVVISO

La guida del Ministero

Il Ministero ha messo a disposizione degli interessati una guida all’utilizzo delle funzioni.

SCARICA LA GUIDA