Graduatorie permanenti ATA, le cosiddette 24 mesi sono già state pubblicate in alcuni siti di uffici scolastici provinciali

Alcuni siti scolastici provinciali, come per esempio Modena e Matera, hanno già pubblicato le graduatorie permanenti provinciali dei vari profili ATA. Nella settimana che andrà dal 22 al 27 luglio tanti altri uffici scolastici andranno a pubblicare le graduatorie 24 mesi per gli incarichi e le supplenze provinciali del personale Ata. Gli aspiranti supplenti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti del personale Ata hanno 10 giorni di tempo per reclamare avverso errori di punteggio, eventuali riserve e priorità.

Altre province hanno pubblicato

Pure l’ufficio scolastico di Potenza ha pubblicato le graduatorie permanenti provinciali ATA, stessa cosa hanno fatto Campobasso , Pavia, Como, La Spezia, Pordenone, Trieste.

Reclamo avverso errori materiali

Ai sensi dell’art.12 del bando del concorso 24 mesi di ogni profilo, si può agire avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.