Graduatorie Ata 2024, aggiornamento terza fascia: si farà nel 2024? – DIRETTA ore 14,00

Il CCNL 2019/2021, nel trattare dell’ordinamento professionale personale ATA, ha introdotto delle novità non solo in merito alle aree, riducendole da 5 a 4, ma ha rivisto i titoli e le mansioni in relazione ai requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima al fine di rispondere alle esigenze dell’organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attività.

Graduatoria terza fascia

L’aggiornamento della graduatoria terza fascia personale ATA dovrebbe essere emanato nella primavera del 2024, ma a seguito di quanto introdotto dal CCNL, entrato in vigore il 19 gennaio 2024 e alla luce di alcune proposte avanzate nella conversione in legge del decreto mille proroghe, la presentazione della domanda potrebbe slittare al 2025.

In merito si sono creati due fronti, uno del personale che avendo maturato il diritto di potersi trasferire da una provincia ad un’altra vorrebbe che la presentazione della domanda non fosse rinviata, di contro il fronte favorevole al rinvio vorrebbe che ciò avvenisse, considerato che sono cambiati i titoli di accesso e vorrebbe avere il tempo materiale per acquisirli.

Alla luce delle novità introdotte dal CCNL e dalle proposte di modifica al decreto milleproroghe, oggi 1 febbraio alle ore 14,00 sui nostri canali Facebook e Youtube, i nostri esperti di normativa Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo faranno il punto della situazione sulle novità introdotte dal CCNL e sulle proposte di modifica presentate al decreto milleproroghe.

