Aggiornamento terza fascia ATA: date e requisiti per partecipare

Il 26 aprile 2024 il CSPI, riunitosi in seduta plenaria, ha espresso parere favorevole alla bozza del decreto ministeriale sull’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024- 2027.

Presentazione domanda

I soggetti interessati a fare domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto dovranno presentare domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID. Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Tempi previsti

Secondo quanto disposto dall’art. 4 della bozza la presentazione della domanda d’inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento dovrebbe essere avviata dal 20 maggio per concludersi il 20 giugno 2024.

Requisiti

Per fare domanda al fine dell’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti dovranno essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto secondo i nuovi profili introdotti dal CCNL 2019/2021

Collaboratore Scolastico

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni

Operatore scolastico

Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale in alternativa o diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

Operatore dei servizi agrari

Attestato di qualifica professionale di:

• Operatore agrituristico;

• Operatore agro industriale;

• Operatore agro ambientale;

• Operatore agro alimentare

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente Amministrativo

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

Assistente Tecnico

Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere

Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Soggetti inseriti nel precedente triennio

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento fermo restante, per chi non fosse in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, l’acquisizione entro il 30 aprile 2025; decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Aspiranti inseriti in graduatoria permanente

Non possono produrre domanda coloro che, per il medesimo profilo professionale, coloro che sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, della stessa provincia o, per altro o altri profili professionali di diversa provincia. Qualora intendessero cambiare la provincia in precedenza scelta, devono presentare domanda di depennamento dalle graduatorie e/o elenchi e, contestualmente presentare domanda d’inserimento