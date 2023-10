Graduatorie Ata 3° fascia, attese due milioni di domande: Uil Scuola Rua chiede incontro al Ministero

In vista dell’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia nel 2024 e considerate le novità apportate dal nuovo CCNL, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 14 luglio, la Uil Scuola Rua chiede un incontro al Ministero dell’istruzione e del merito.

“La procedura in oggetto produrrà un numero, ragionevolmente superiore, ai due milioni di istanze (le domande presentate per il triennio 2021/2023 furono pari a 2.178.949)” evidenzia il sindacato.

Inoltre, “alla luce dell’ipotesi di contratto sottoscritto il 14 luglio 2023, si rendono indispensabili diverse ed importanti modifiche anche in relazione al possesso delle certificazioni informatiche e/o regionali“.

Considerato poi che “al fine di poter compiutamente analizzare le varie ed eventuali problematiche connesse alla pubblicazione di detto bando, occorreranno necessariamente tempi distesi; l’eventuale acquisizione di titoli informatici e/o regionali, da parte degli aspiranti, non può concentrarsi nell’arco temporale di poche settimane antecedenti la pubblicazione del bando“.

La certificazione informatica sarà richiesta dal prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia a tutti i profili, ad esclusione del collaboratore scolastico, come titolo di accesso insieme al titolo di studio.

La richiesta della Uil Scuola

Nella richiesta del sindacato si leggono le seguenti motivazioni:

CHIEDE un incontro urgente per le motivazioni di cui sopra.