Graduatorie Ata III fascia, spetta il punteggio per il servizio svolto alle dirette dipendenze di una comunità montana o della città metropolitana

Un nostro lettore ci chiede se, in fase di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata, in qualità di Assistente Amministrativo e di collaboratore scolastico, potrà fare valere, in termini di punteggio, il servizio svolto per sei anni alle dirette dipendenze della Comunità montana e i tre anni di contratto a tempo determinato presso la città metropolitana di Reggio Calabria.

Tabelle di valutazione terza fascia Ata

Ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di aggiornamento del triennio per le graduatorie di Istituto della terza fascia Ata, per cui non è ancora possibile conoscere il contenuto delle tabelle di valutazione riferite ai servizi prestati alle dipendenze di altre prubbliche Amministrazioni diverse dalla scuola. Riteniamo che, tuttavia, le tabelle in oggetto non si vadano a discostare eccessivamente dalle tabelle degli aggiornamenti passati. Per cui possiamo senza dubbio affermare che il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, avrà il riconoscimento di un punteggio pari a 0,60 punti per ogni anno e di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.

Comunità montana e città metropolitana

Il lettore che ci ha posto la domanda sul punteggio per il servizio prestato nella comunità montana e nella città metropolitana, facciamo presente che se tale servizio è stato prestato alle dirette dipendenze di questi due Enti Locali, avrà diritto a 3,60 punti per i 6 anni di servizio (per anno di servizio si intende per gli interi 12 mesi o comunque 11 mesi e 16 giorni) e 1,20 punti per i due anni di servizio prestati, anche se con contratto a tempo determinato, presso le dipendenze dirette della città metropolitana di Reggio Calabria.

Tale servizio verrà riconosciuto sia nel profilo di Assistente Amministrativo, sia nel profilo di collaboratore scolastico.