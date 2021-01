Graduatorie Ata terza fascia, le domande a marzo? [RIVEDI LA DIRETTA]

Durante la diretta di Tecnica della scuola Live di venerdì 29 gennaio sulle Graduatorie di terza fascia Ata, ed esattamente sui profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, dai nostri esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara, Salvatore Pappalardo e Dino Caudullo, sono giunte le ultime novità, anche se non ufficiali, riguardo all’ordinanza ministeriale che pare stabilisca il mese di marzo come finestra entro la quale potere effettuare domanda.

Afferma il professore Lucio Ficara: “Slitta di un mese, ovvero a marzo, il periodo di tempo utile per potere presentare la domanda per le graduatorie Ata di terza fascia.” Lo slittamento è dovuto principalmente per mettere a punto la piattaforma del sistema telematico, sul sito Istanze Online del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto della terza fascia Ata.

Chi può presentare domanda?

E ci ricorda, il professore, chi può presentare domanda:

chi era già iscritto in graduatoria e non deve aggiornare punteggio; e può, in questo contesto, anche cambiare provincia;

chi deve aggiornare la graduatoria di terza fascia; e può, in questo contesto, anche cambiare provincia;

i nuovi iscritti, che possono tuttavia fare domanda solo per una provincia.

Durante la puntata è stato trattato l’argomento della valutazione dei titoli e dei servizi secondo l’allegato A alla bozza dell’O.M. per l’inserimento o l’aggiornamento delle domande.

In allegato IN ESCLUSIVA riportiamo la tabella di valutazione dei titoli dei tre profili, elaborata dalla nostra redazione, illustrata nel corso della diretta.



Valutazione Titoli Personale ATA [PDF DA SCARICARE]

RIVEDI LA DIRETTA