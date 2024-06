Graduatorie di Istituto terza fascia Ata, ultime indicazioni per la compilazione della domanda

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle Graduatorie di Istituto terza fascia personale Ata 2024-2027.

1) Il servizio prestato come Assistente Amministrativo presso il Ministero della Cultura può essere dichiarato nel profilo di Assistente Amministrativo della scuola?

Sì, il servizio prestato presso gli Enti Pubblici, quindi anche quello prestato alle dipendenze del Ministero della Cultura deve essere dichiarato una volta sola per tutti i profili per cui si chiede aggiornamento o inserimento. Si dichiara nella sezione “Titoli di servizio” indicando come tipologia del servizio “Amministrazioni statali/Enti locali”, specificando con codice e descrizione l’Istituzione dove è stato svolto il servizio e il profilo relativo.

2) Come si fa a comprendere se una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un titolo realmente valido per l’accesso ai vari profili Ata?

Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all’art. 59, comma 10, ed all’Allegato A del citato Contratto, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”

3) Quale vantaggio si potrebbe avere in caso di possesso di un titolo di preferenza?

I titoli di preferenza sono elencati nella compilazione della domanda dalla lettera A alla lettera N in ordine di importanza. Chi possiede la preferenza più alta, a parità di punteggio, passa avanti in graduatoria a chi non possiede preferenze o se la possiede è più bassa.