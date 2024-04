Graduatorie d’istituto I fascia, pubblicato decreto: domande dal 29 aprile al 13 maggio – PDF

In riferimento al decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 è stato pubblicato oggi, 29 aprile, su Inpa, l’avviso sull’apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.

Le domande possono essere inviate sul portale Inpa da oggi, 29 aprile, alle ore 12,00, fino alle ore 23,59 del 13 maggio. La valutazione avverrà per titoli e le aree geografiche coinvolte sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

LEGGI IL DECRETO

Cosa sono le graduatorie di istituto?

Come viene spiegato nel sito del Mim, l’aspirante può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più classi di concorso.

Chi è già inserito nelle Graduatorie a Esaurimento (GAE) e vuole iscriversi alle GPS può scegliere una provincia diversa da quella in cui è già presente nelle GAE.

Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto servono, dall’anno scolastico 2020-21, per coprire le supplenze: