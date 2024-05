Terza fascia Ata, tra le trenta scuole da scegliere si deve individuare la scuola destinataria dell’istanza

È importante ricordare che dalla fine del mese di maggio e per buona parte del mese di giugno sarà possibile, anche se non ci sono ancora date ufficiali, presentare l’istanza per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto della terza fascia ATA. In tale istanza, che dovrà essere fatta attraverso il sistema “Istanze OnLine”, si scelglieranno le trenta istituzioni scolastiche da inserire nella domanda. Una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse.

Scuola destinataria dell’Istanza

La prima scuola scelta fra le trenta scuole da poter indicare in domanda, acquisirà l’impegno del controllo dell’istanza e la conseguente convalida dei titoli e del relativo punteggio da inserire in graduatoria. In tale controllo c’è anche quello dei titoli di servizio, dei titoli di accesso e quelli culturali riferiti agli Allegati A dei vari profili Ata.

Quindi appare chiaro che la valutazione dei titoli avverrà dopo la chiusura dell’istanza, a decorrere dal mese di luglio 2024. Come suddetto sarà proprio la scuola scelta come destinataria della domanda ad occuparsi della valutazione e convalida della domanda.

Tempi di convalida per le domande presentate

Ovviamente non c’è una certezza assoluta sui tempi per la pubblicazione delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata, ma c’è un rilievo significativo di quanto accaduto nel 2021 quando sono state presentate qualcosa come tre milioni di domande nelle varie scuole di Italia. All’epoca le domande di presentazione scadevano il 26 aprile 2021 e le prime graduatorie provvisorie di terza fascia Ata uscirono verso la fine del mese di luglio 2021 e quelle definitive furono pubblicate, nella migliore delle province verso la fine del mese di aogsto 2021. In buona sostanza sono passati quasi 4 mesi dall’atto di presentazione delle domande del triennio 2021-2024 alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e Istituto della terza fascia Ata.

Si immagina che per il triennio 2024-2027 le domande saranno presentate entro giugno 2024 e saranno anche più di tre milioni di istanze, quindi i tempi di pubblicazione delle graduatorie definitive non potrà avvenire entro il 31 agosto 2024, ma si prevede che ci vorrà almeno ottobre 2024.

Cosa dice il CSPI rispetto ai tempi

Nel parere del CSPI del 26 aprile scorso, rispetto l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027, c’è scritto quanto segue : “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, qualora pubblicate entro il 31 agosto 2024, sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2027, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Regolamento. Nel caso in cui la pubblicazione sia successiva alla data del 31 agosto 2024, le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia hanno validità dall’anno scolastico successivo“