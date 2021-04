Graduatorie III fascia Ata, possibilità di lavoro non solo al Nord [VIDEO]

Sono molte le richieste che riceviamo in questi giorni su dove presentare la domanda di nuovo inserimento e/o aggiornamento della III fascia del personale Ata.

In un precedente articolo abbiamo dato notizia sul punteggio necessario per potere aspirare ad una supplenza e le relative province.

Da informazioni ricavate da diversi Ambiti Territoriali Provinciali del Sud Italia, possiamo affermare che nell’anno scolastico 2020/2021 sono risultati vacanti e disponibili, dopo le nomine della I e II fascia delle graduatorie Ata, numerosi posti per Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico.

A tal proposito le scuole hanno dovuto nominare tantissimi supplenti annuali dalle graduatorie di circolo e istituto della terza fascia Ata.

Posti disponibili non solo al Nord Italia

Il luogo comune che fare domanda di supplenza al Sud è solo una perdita di tempo e che le province più sicure sono Torino e Milano, sembra non trovare conferma nella realtà delle graduatorie esaurite Ata di I e II fasica in diverse province del sud Italia.

A cominciare dalla Campania dove in province come Benevento e Caserta le scuole hanno utilizzato tantissimo le graduatorie di circolo e Istituto di terza fascia Ata.

Stessa cosa è successo in Puglia nelle province di Brindisi, Foggia e Taranto, dove l’utilizzo delle graduatorie Ata di terza fascia delle scuole è avvenuta puntualmente.

In Basilicata sembra che i posti ci siano, ma le domande sono molto poche. Matera e Potenza nel 2020 sono risultate, per le graduatorie Ata I e II fascia, esaurite. Si è lavorato molto con la chiamata dei dirigenti scolastici dalla terza fascia di Istituto.

Pure Roma e Latina nel Lazio hanno dovuto ricorrere abbondantemente alla terza fascia Ata per consentire un regolare svolgimento dell’anno scolastico.

In Toscana la provincia che ha registrato un maggior numero di chiamate dalla terza fascia Ata è quella di Lucca.

Quindi non solo Milano e Torino per indirizzare la propria domanda per le graduatorie di terza fascia Ata, perché ci sono, oltre a tante province del Nord Italia, possibilità di riuscita pure in province del Sud.

