Graduatorie interne d’istituto, come compilare la scheda per avere il punteggio corretto, tempi di pubblicazione e reclami – DIRETTA ore 16,00

Qual è l’utilizzo delle graduatorie interne di Istituto? Come si compila la scheda per la dichiarazione dei punteggi della graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Come e quando si produce una istanza di reclamo? A chi va indirizzata?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 21 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

