Graduatorie personale ATA e mobilità Dirigenti scolastici, attenti alla scadenza del 28 giugno

Domani, 28 giugno, è una scadenza importante che interessa il personale ATA (e coloro che aspirano ad esserlo) e i Dirigenti scolastici.

Graduatorie seconda fascia ATA

L’istanza per la scelta delle sedi (c.d. Allegato A), relativa agli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento, corrispondenti alle graduatorie d’istituto di seconda fascia del personale A.T.A. – D.M. n. 75/2001, sarà disponibile fino al 28 giugno.

Mobilità Dirigenti scolastici

Con nota del 14 giugno, il Ministero ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025.

Il termine per inoltrare l’istanza, inizialmente fissato al 25 giugno, è stato prorogato al 28 giugno 2024.

La domanda dovrà essere indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Entro il 3 luglio 2024 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione.

Graduatorie terza fascia ATA

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate entro il 28 giugno 2024.

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.