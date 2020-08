Graduatorie provinciali e d’istituto, quando e dove saranno pubblicate

Salvo colpi di scena, non ci sarà alcuna proroga per le domande delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze 2020.

Il Ministero ha ulteriormente ribadito i termini di scadenza alle 23.59 del 6 agosto. Alla data del 5 agosto, risultavano inserite 633.007 istanze chiuse e inviate, mentre 136.259 sono inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate da parte degli utenti. Pertanto, si chiuderà con ogni probabilità alla data prefissata. Ma che succede dopo il 6 agosto? Quando verranno pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto? Dove possono visionarle gli aspiranti?

Graduatorie provinciali supplenze, pronte entro il mese di agosto?

La procedura digitalizzata delle nuove graduatorie provinciali dovrebbe garantire tempi più rapidi per elaborare le liste provinciali per le supplenze. Senza dubbio le graduatorie dovranno essere pronte entro agosto, per essere utilizzate il prima possibile, dato il rientro a scuola fissato il 14 settembre. Peraltro le GPS dovrebbero essere pronte anche per l’organico aggiuntivo previsto appunto per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Dove controllare le Gps per le supplenze

Dove saranno pubblicate le Gps per le supplenze? L’ordinanza spiega che sarà il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale a pubblicare, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS.

Invece, saranno pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli

insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

Inoltre, ricordiamo che è possibile procedere con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. Quello del ricorso, come abbiamo già spiegato, potrebbe essere una strada molto battuta, anche perchè in assenza di graduatorie provvisorie, per contestare i punteggi gli aspiranti avranno solo il ricorso per una eventuale modifica delle graduatorie.

Quello dei punteggi è in effetti uno dei rebus. Ecco perchè la Flc Cgil chiede “un protocollo di verifica dei punteggi, che veda il coinvolgimento del sindacato a garanzia di trasparenza e omogeneità di trattamento, e indicazioni chiare sulle modalità di presentazione di eventuali reclami e per la correzione degli errori materiali nella compilazione”.

