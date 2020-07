Graduatorie provinciali, impossibile compilare la domanda: sindacati chiedono la proroga della scadenza

Troppi problemi e instabilità per presentare le domande. E allora i sindacati hanno scritto al Ministero per segnalare i malfunzionamenti della piattaforma di Istanze Online per le graduatorie provinciali, chiedendo la proroga della scadenze delle domande.

Infatti, si sta registrando anche il collasso delle sedi sindacali locali che hanno messo a disposizione le strutture per offrire consulenza e supporto agli aspiranti docenti: “La misura è colma. Le strutture periferiche pur lavorando fino a mezzanotte non sono in grado di dare risposte agli iscritti. Abbiamo i nervi a fior di pelle“, riferisce un ufficio della Cisl scuola del Lazio al responsabile regionale.

Graduatorie provinciali supplenze: sindacati scrivono al MI

Le organizzazioni hanno quindi scritto al Ministero: “Da questa mattina risulta impossibile accedere ai form che gli aspiranti devono compilare e questo suscita oltre a evidente disagio anche grande preoccupazione, perché i termini previsti per la presentazione delle domande potrebbero risultare troppo stretti, stante l’enorme mole di accessi ipotizzabili. Ma altrettanto preoccupanti sono le conseguenze che un non corretto funzionamento del sistema può comportare rispetto alla regolare e tempestiva compilazione delle graduatorie, dalle quali si dovrà attingere per le tantissime nomine di supplenza cui sarà Inevitabile fare ricorso. Naturalmente ogni intoppo su tale procedura avrebbe pesanti ripercussioni sul regolare avvio delle attività scolastiche il prossimo settembre. Da qui la preoccupazione dei sindacati e la decisione di inviare un telegramma, a sottolineare l’urgenza del problema su cui è indispensabile intervenire immediatamente“.

