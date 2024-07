Graduatorie Terza Fascia Ata, al via la valutazione delle domande: le segreterie segnalano disfunzioni

Graduatorie Terza Fascia Ata, al via la valutazione delle domande: le segreterie...

Al via la valutazione e validazione delle domande presentate per le graduatorie di istituto e di circolo di terza fascia del personale ATA. Le segreterie scolastiche sono al lavoro per controllare soprattutto i titoli e i servizi indicati dagli aspiranti nelle domande.

Si stanno però verificando già i primi problemi. Come riporta la Uil Scuola RUA, le segnalazioni delle scuole hanno messo in evidenza che alcune domande sono state inviate dal sistema a scuole e province diverse da quelle individuate come ‘capofila’ (domande inviate a scuole di Salerno sono state spedite a scuole di Gorizia).

Inoltre, risulta errata l’attribuzione dei punteggi delle certificazioni informatiche (la certificazione informatica risulta valutata correttamente solo per gli assistenti tecnici).

In una lettera trasmessa al Ministero il Sindacato invita a predisporre i necessari controlli finalizzati ad eliminare tali disfunzioni.

“Eventuali errori del sistema informatico e segreterie scolastiche in affanno per carenza di personale – scrive la Uil Scuola – potrebbero far slittare la pubblicazione delle graduatorie oltre l’inizio dell’anno scolastico“.

Il Sindacato continua: “Il conseguente utilizzo di quelle attualmente vigenti determinerebbe disparità di trattamento e alimenterebbe divisioni e contrapposizioni tra il personale”.

“La scuola ha bisogno di regole certe” conclude la Uil Scuola.