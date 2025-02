Valutazione servizio militare nelle graduatorie ATA: il TAR condanna il MIM a riconoscerlo

Con la recente sentenza del 12 febbraio, il Tar Lazio, accogliendo il ricorso patrocinato dall’avv. Guido Marone per numerosi ricorrenti inseriti nelle Graduatorie per il personale ATA, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di contratto.

Come noto, infatti, la Tabella di valutazione dei punteggi delle Graduatorie ATA, prevede che il servizio militare svolto non in costanza di contratto, debba ottenere un punteggio di soli 0,6 punti, mentre quello svolto in costanza di contratto, un punteggio di 6 punti.

Lo Studio Legale Marone, invece, ha impugnato l’ordinanza ministeriale che prevedeva questa illegittima discriminazione, ed ha ottenuto il riconoscimento dal parte del TAR Lazio del diritto per i ricorrenti ad ottenere un punteggio di 6 punti, anche per il servizio militare svolto non in costanza di contratto.

Allo stato, quindi, tutti coloro che risultano inseriti nelle Graduatorie ATA, e che abbiano svolto il servizio militare, possono avanzare ricorso innanzi al Giudice del Lavoro per richiedere la piena e corretta attribuzione del punteggio pari a 6 punti.

Per ottenere tutte le informazioni, è sufficiente compilare il form all’indirizzo:

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO