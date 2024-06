Graduatorie terza fascia ATA, nuove faq sull’operatore scolastico

Con riferimento all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, la cui scadenza è fissata al 28 giugno, riportiamo alcune faq del Ministero sulla nuova figura dell’operatore scolastico.

Quali sono i titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico?

I titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico sono:

attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

nonché

diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Posso accedere al profilo professionale di operatore scolastico con la sola certificazione di competenze socio-assistenziali?

NO. Per l’accesso al profilo professionale di operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal d.m. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5).