Graduatorie terza fascia ATA, si può presentare domanda fino alle ore 23.59 del 28 giugno

Scadono oggi, 28 giugno, per l’esattezza alle ore 23.59 i termini per presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA. Tali graduatorie avranno validità triennale (dal 2024-25 al 2026-27).

Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto.

Il sistema è quest’anno sarà completamente digitalizzato.

Le graduatorie servono per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Chi può presentare l’istanza

Può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto l’aspirante a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili:

assistente amministrativo

assistente tecnico

cuoco

infermiere

guardarobiere

operatore dei servizi agrari

operatore scolastico

addetto alle aziende agrarie

collaboratore scolastico

Scelta delle scuole

L’aspirante può indicare nella domanda sino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima provincia che saranno valide, in presenza di organico, per tutti i profili professionali cui l’interessato ha titolo.

Una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse.

