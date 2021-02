Grammatica valenziale in classe: lunedì 22 febbraio convegno di Indire

Una tavola rotonda, occasione di confronto e riflessione sulla grammatica valenziale o grammatica della dipendenza. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale face book di Indire lunedì 22 febbraio dalle 15 alle 18 e si presenterà il volume Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe. Una ricerca sul campo, edito da Carocci e curato dalla ricercatrice Indire Loredana Camizzi per la collana Indire progetti.

A partecipare formatori, accademici, ricercatori e docenti tra cui Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, e Maria Giuseppa Lo Duca, docente di Lingua italiana all’Università di Padova.

Si approfondiranno alcuni temi sulla base dei risultati della sperimentazione svolta negli anni 2016-2018 in 41 classi, dalla scuola primaria al biennio della secondaria di II grado, durante la quale è stato possibile verificare come l’adozione di un modello più scientifico di studio della lingua, quale quello valenziale, produca modifiche anche nelle modalità di insegnamento.

La necessità di stimolare gli alunni a riflettere ed esplicitare le strutture linguistiche in loro possesso comporta naturalmente un tipo di lezione più interattiva e laboratoriale, in cui gli studenti sono maggiormente coinvolti e protagonisti e quindi più motivati. Sulla scorta dei risultati ottenuti, il libro propone ai docenti di italiano, di ogni ordine e grado, un kit di strumenti per portare in classe la grammatica valenziale.