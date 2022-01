Grammatica valenziale, perché osservare la lingua d’uso è didatticamente efficace

Come fare grammatica in modo concreto, scientifico, motivante e coinvolgente per studenti e insegnanti? (VAI AL CORSO)

Utilizzare il modello valenziale in classe offre a noi insegnanti e ai nostri alunni l’opportunità di FARE grammatica in modo attivo, partecipato, dialogato e collaborativo.

Osservare la lingua d’uso, mettere in scena il significato delle frasi, manipolare gli elementi che le costituiscono, permette di scoprire le strutture delle frasi per poi astrarle e renderle visibili rappresentandole graficamente.

Il corso

Su questi argomenti il corso Laboratorio di grammatica valenziale, in programma dal 18 gennaio, a cura di Daniela Moscato.

Nelle lezioni dialogate laboratoriali i bambini e i ragazzi saranno di volta in volta esploratori, attori, scienziati: osserveranno e analizzeranno la lingua per conoscere le strutture che la fanno funzionare e per poterle poi utilizzare efficacemente in modo consapevole a seconda delle varie necessità espressive e comunicative.