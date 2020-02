La Senatrice Bianca Laura Granato, capogruppo del MoVimento 5 Stelle commissione Cultura al Senato, parla delle priorità della scuola in questa fase di Governo. Nelle dichiarazioni della politica calabrese, emerge la questione degli aumenti stipendiali del personale scolastico e l’ultimo atto per abolire legislativamente la chiamata diretta e gli ambiti territoriali.

Dichiarazioni di Bianca Laura Granato

Nel profilo facebook della Senatrice Granato viene pubblicata la seguente agenzia ANSA: “Oggi in qualità di capigruppo di maggioranza abbiamo incontrato il Premier Conte e i ministri Azzolina, Manfredi e Pisano per discutere sulle priorità nei comparti Istruzione, Università e Ricerca. Abbiamo esposto le nostre priorità: accanto agli adeguamenti stipendiali di tutto il personale scolastico al costo della vita, i temi dell’abolizione della chiamata diretta dei docenti e degli ambiti territoriali, del bonus di merito negli stipendi, dell’eliminazione dei risultati delle prove INVALSI dal curriculum degli studenti, della modifica delle prove INVALSI in un monitoraggio per rilevare i LEP nelle scuole di tutta Italia, trasformazione delle cattedre di sostegno da organico di fatto in organico di diritto, riduzione del numero degli alunni per classe; procedure interne per la risoluzione dei contenziosi scolastici, misure di contrasto ai diplomifici. Tanti i temi sul tavolo della maggioranza. Non su tutto c’e’ convergenza, ma assieme al premier Conte e alla ministra Azzolina siamo a lavoro per superare ogni ostacolo nell’ottica di ridare alla scuola pubblica statale qualità, buon andamento, rispetto dei diritti e della dignità di lavoratori e studenti”. Cosi’ la senatrice M5S Bianca Laura Granato, membro della commissione Istruzione.