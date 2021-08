Green Pass e didattica in presenza: question time con la ministra Gelmini [DIRETTA ore 15]

Il rientro in classe è una delle preoccupazioni più urgenti del Governo, soprattutto in vista dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio.

A tal proposito si svolge oggi, giovedì 5 agosto alle 15, il question time dall’Aula di Montecitorio.

La ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini, risponde ad una interrogazione sulle iniziative, in raccordo con le Regioni, volte a tutelare la salute dei cittadini con riguardo all’utilizzo dei mezzi di trasporto e alla didattica in presenza, anche con riferimento alle modalità di attuazione delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19 (Di Maio – IV).