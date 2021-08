Green pass: non previsto per gli esterni, ma le scuole possono valutare di richiederlo

Green pass: non previsto per gli esterni, ma le scuole possono valutare...

A scuola, oltre al personale dipendente, accedono quotidianamente anche molti esterni: esperti, personale addetto alla mensa, imprese di pulizia…

Per questi soggetti c’è l’obbligo di possedere ed esibire il Green pass?

Allo stato attuale, il decreto legge non lo prevede, perché parla solo del personale dipendente della scuola; ne consegue che l’accesso all’istituto scolastico deve essere consentito agli esterni senza dover presentare alcuna certificazione.

Tuttavia, il Capo dipartimento Istruzione Stefano Versari, nel corso della conferenza di servizio per i dirigenti scolastici del 31 agosto, ha precisato che l’anno scorso, quando il QR code non c’era, moltissime scuole hanno effettuato, con il medico competente e il RSPP, una valutazione del rischio. E molte scuole, sulla base di questa valutazione, hanno previsto un vero e proprio triage per chiunque accedesse all’istituto scolastico. “Non vedo perché non si possa – ha detto Versari -, per lo stesso percorso logico, predisporre nell’ambito della valutazione e dell’analisi del rischio che chi entri a scuola, invece di fare il triage come l’anno scorso, semplicemente presenti il suo QR code”.

E ha aggiunto: “Se questo sarà anche oggetto di intervento legislativo in fase di conversione del decreto legge, questo si vedrà”.

In conclusione, ha dichiarato Versari: “La legge non impone il QR code per il personale che non sia dipendente della scuola, ma d’altra parte è pensabile che si possano fare valutazioni del rischio che suggeriscano comunque di chiedere il QR code a coloro che all’interno della istituzione scolastica devono accedere ed operare”.