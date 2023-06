Greta Thunberg si diploma: “Oggi è il mio ultimo sciopero scolastico per il clima, il 251. La lotta è appena iniziata”

La celebre attivista per il clima svedese Greta Thunberg ha finito la scuola: ad annunciarlo la stessa 20enne, su Twitter, in un post in cui ha parlato delle innumerevoli volte in cui ha saltato la scuola per protestare contro gli effetti del cambiamento climatico e l’inerzia dei governi, lanciando i famosi Fridays for Future.

“Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico, il 251esimo”, ha annunciato. La ragazza svedese, come ricorda La Repubblica, iniziò la sua protesta, solitaria, davanti al Parlamento svedese un venerdì dell’agosto del 2018 quando aveva 15 anni.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

“Non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile”

La ragazza ha ricordato quanto da lei costruito in questi anni: “Quando ho iniziato a scioperare nel 2018 non avrei mai potuto aspettarmi che avrebbe portato a qualcosa. Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un piccolo gruppo di bambini che ha deciso di continuare a farlo ogni venerdì. E l’abbiamo fatto, ed è così che è nato Fridays For Future. Altre persone si unirono e improvvisamente questo fu un movimento globale che cresceva ogni giorno. Nel corso del 2019, milioni di giovani hanno scioperato da scuola per il clima, inondando le strade in oltre 180 Paesi. Quando è iniziata la pandemia, abbiamo dovuto trovare nuovi modi per protestare”

“E in così tante parti del mondo stiamo persino accelerando il processo. Probabilmente ci sono molti di noi che si stanno diplomando e si stanno chiedendo in che tipo di futuro stiamo entrando, anche se non siamo stati noi a causare questa crisi. Noi che possiamo parlare abbiamo il dovere di farlo. Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti. Continuerò a protestare il venerdì, anche se tecnicamente non saranno ‘scioperi scolastici’. Semplicemente non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile. La lotta è appena iniziata”, ha concluso, annunciando che sicuramente continuerà a protestare in piazza, semplicemente in altri modi.