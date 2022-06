Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, selezione di docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 4 luglio

Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, selezione di docenti e...

Il Ministero dell’Istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi (fino al 2025/2026) presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali.

Il personale scolastico comandato costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, unitamente alle équipe formative territoriali, assicurerà un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

Sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

La scadenza della domanda, da inviare tramite Istanze on-line, è fissata al 4 luglio 2022, ore 12,00.

