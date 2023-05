Handicap & Scuola cessa le pubblicazioni, ma arriva la versione digitale in abbonamento gratuito

Dopo quasi 40 anni la storica rivista Handicap & Scuola cessa le pubblicazioni nel suo formato cartaceo.

L’ultimo numero (il 217/218) è uscito poche settimane fa, ma la rivista, edita dal Comitato torinese per l’integrazione scolastica, continuerà ad essere prodotta in formato digitale e inviata gratuitamente a tutti coloro che la richiederanno.

Il primo numero di Handicap & Scuola uscì nell’ottobre del 1985 come Bollettino di informazione del Comitato per l’integrazione scolastica.

“Fin dagli inizi – ricorda Marisa Faloppa, memoria storica della rivista e del Comitato – l’obiettivo fu quello di diffondere informazioni sulla legislazione scolastica, sui più significativi documenti amministrativi, sui progetti didattici elaborati nelle diverse realtà scolastiche e territoriali e sulle iniziative assunte dalle organizzazioni di tutela dei minori e degli adulti in situazione di handicap a sostegno della loro piena integrazione scolastica e sociale”.

Nei quattro anni che vanno dall’1988 a1 1992, grazie anche all’intenso lavoro svolto da Mario Tortello, giornalista, e Piero Rollero, già ispettore scolastico, il Comitato segue passo dopo passo la difficile elaborazione della legge quadro sull’handicap.

“La tempestività, l’incisività e l’ampiezza degli interventi della rivista, documentati in cinque dossier – ricorda ancora Marisa Faloppa – hanno lasciato il segno in alcuni buoni punti della legge 104 del 1992”.

Nel sito della rivista sono disponibili l’ultimo numero in formato PDF della rivista e un form per “abbonarsi” gratuitamente alla rivista digitale che uscirà nelle prossime settimane.