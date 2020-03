I compiti a casa al tempo del coronavirus

Volevo far presente che purtroppo alcuni professori non si rendono conto che svolgere compiti senza una loro spiegazione non è facile. Qualsiasi esercizio vuoi di matematica, fisica, italiano inglese…. viene svolto in funzione di quello che si è appreso a scuola, di quello che ha spiegato il professore.

Se questo rapporto non c’è, credetemi, è assai complicato imparare e dimostrare di aver imparato.

Ebbene si, dimostrare, perché ci sono dei prof che minacciano di mettere 2 se entro le ore tot del giorno tot non vengono consegnati tutti i compiti per di più riportati per intero su file word quindi prima svolti sul quaderno e poi riscritti in formato word…