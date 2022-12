I docenti della cdc AA25 (Francese) chiedono risposte sui quesiti errati al concorso

Preg.mo Ministro Valditara,

Ci rivolgiamo a Lei in quanto gruppo di docenti della Classe di Concorso AA25 (Francese, scuola secondaria di I grado), che ha partecipato al Concorso Ordinario sostenendo la prova scritta il 5 aprile 2022, unico turno. Purtroppo, ad oggi, siamo una delle poche classi di concorso che non ha ricevuto alcuna risposta in merito ai molteplici quesiti con risposte errate, imprecise e/o incomplete da noi segnalati. Sottoponiamo alla sua attenzione uno “storico” delle nostre azioni:

In data 29 aprile 2022, prima segnalazione tramite PEC al Miur;

In data 13 giugno 2022 ulteriore segnalazione tramite PEC al Miur;

In data 26 giugno 2022 ennesima segnalazione al Miur, principali testate giornalistiche del mondo scuola e sindacati;

In data 29 giugno 2022 segnalazione all’USR di ciascuna regione di appartenenza dei candidati coinvolti;

Mese di settembre: sollecito al Miur ad adempiere con le rettifiche mancanti e, in data 29 settembre 2022 l’incontro del prof. Arcangeli e dell’ avvocato Vincenzina Salvatore con il Miur; incontro, che ha avuto lo scopo di portare all’attenzione del Ministero le problematiche riscontrate durante la prova scritta, raccolte dal professore in un ricco Dossier.

Novembre: dopo mesi di richieste, il portavoce di AA25, viene a conoscenza dei nomi di chi ha elaborato i nostri quesiti.

Alcuni di noi, visti i ripetuti solleciti e segnalazioni rimaste inascoltate, hanno deciso di intraprendere, nel mese di aprile, la via giudiziale. Duole constatare, con profonda amarezza, che anche in questo canale si stanno riscontrando delle problematiche non indifferenti e che l’atteggiamento permane quello di “procrastinare”. Atteggiamento che giudichiamo inaccettabile!

Il nostro impegno è stato anche quello di contattare diversi docenti di madrelingua francese e professori esperti di linguistica, con alle spalle anni di esperienze in ambito accademico ed internazionale ed innumerevoli pubblicazioni; fra questi, anche un docente emerito della Sorbonne Nouvelle, che si è espresso in maniera eccellente sui due quesiti di grammatica, da noi più volte segnalati. Oggi possiamo affermare con certezza che queste perizie professionali si trovano ad un altro livello di analisi; certamente, ad un livello ben superiore di chi aveva il compito di elaborare dei quesiti attenti, non imprecisi, che non dessero adito a possibili interpretazioni, oggettivi e rispettosi della nostra professionalità. E che, al contrario, ci hanno portati a concentrarci su risposte impossibili, inesatte e non contestualizzate, a ragionare su strutture scorrette, spesso “ italianizzate”.

Non solo tutto sta procedendo in modo irragionevole, non solo la “macchina concorsuale” non si è fermata nel momento stesso in cui uscivano le prime criticità riguardo l’ambiguità di alcuni quesiti nelle varie CDC; continuiamo invece ad assistere alle correzioni di altri quesiti, in altre classi di concorso.

Siamo lieti che giustizia sia stata fatta per i nostri colleghi, ma la disparità di trattamento non può essere in nessun modo accettata.

Con la presente, Le chiediamo di prendere in carico il nostro caso, aspettandoci la medesima serietà e un pari trattamento. Le chiediamo, inoltre, di poterci confrontare in maniera “tecnica” sui nostri quesiti con un vostro esperto.

Chiediamo risposte.

Desideriamo chiarezza e trasparenza.

Certi della Sua considerazione e collaborazione, e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo

cordiali saluti.

I docenti della CDC AA25