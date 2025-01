I docenti idonei non mollano: “vogliamo graduatorie trasparenti, non servono altri concorsi Pnrr fotocopia di quelli già svolti”

‘La Tecnica della Scuola’ a colloquio con Marianna, insegnante di lettere precaria al settimo anno di insegnamento consecutivo risultata idonea alla procedura selettiva Pnrr del 2023: “Come me – ci dice – ci sono tanti altri colleghi che hanno superato tutte le prove del primo concorso Pnrr, anche con risultati brillanti. Ci troviamo a non avere in mano nulla, perché manca una graduatoria trasparente che ci dica come ci siamo collocati e in che posizione”.

La graduatoria sarebbe utile “in fase di scorrimenti e ripescaggi che si stanno verificando in alcune regioni” per le immissioni in ruolo: “ci permetterebbe di regolarci sulle nostre condizioni” di precari, per meglio comprendere quante possibilità potremmo avere di essere assunti a tempo indeterminato.

Marianna sostiene di avere già dimostrato la sua attitudine alla professione, “con anni di insegnamento in classe” e chiede “un posto stabile dopo tanti anni di sacrifici”. Intanto, si sta avviando il concorso Pnrr2, concordato con l’UE, come pure la versione Pnrr3 da bandire entro fine 2025: due procedure che potrebbero rendere la situazione ancora più ‘bollente’. “Il concorso Pnrr2 – sostiene la precaria – è una scelta folle, non farà altro che complicare le cose e aumentare i nostri problemi” obbligandoci a partecipare a verifiche simili a quelle già svolte.

“Oltre a costringerci al sacrificio di studiare e lavorare: se studiare non è un problema, perché siamo abituati, non è possibile fare altri concorsi senza poi ottenere nulla. Ci costringono a sborsare altri soldi e a fare sacrifici, con prove” da svolgere in sedi “molto lontane, diversi chilometri da casa, con dispendio di benzina, soldi da spendere per Bed & breakfast o alberghi. E non risolverà il problema. In più, sono partiti i corsi abilitanti: io e altri ci siamo abilitati dando ulteriori soldi per questi percorsi formativi”.

“Ci hanno costretto a sacrifici immani. Ma applicare il merito vuole dire riconoscere che siamo idonei e che siamo adatti alla professione che già svolgiamo da anni: per questo meritiamo la stabilità lavorativa”, conclude l’insegnante precaria.