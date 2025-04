Graduatorie interne, si può accedere alla documentazione di un’altra persona per visionare un determinato punteggio?

Graduatorie interne, si può accedere alla documentazione di un’altra persona per visionare...

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Chiedendo l’occultamento dei dati personali si può accedere alla documentazione completa che ha permesso di conseguire un determinato punteggio?

A questa domanda ha risposto l’avvocato Dino Caudullo: “Se si chiede l’accesso alla documentazione di un altro docente, i dati personali di terzi (come certificati medici o verbali di invalidità) devono essere occultati per tutelare la riservatezza. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili riguardanti la persona che chiede l’accesso, la situazione è più delicata e potrebbe essere necessario il consenso dell’interessato per l’ostensione”.

RIVEDI LA DIRETTA