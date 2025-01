I docenti riflettono sulla didattica o si lasciano andare all’abitudine? I metodi di studio attivi per un apprendimento efficace

I docenti dovrebbero riflettere continuamente sulla didattica, evitando di cadere nella routine. L’adozione di metodi di studio attivi, come il problem solving e il lavoro di gruppo, stimola la curiosità degli studenti, favorendo un apprendimento profondo ed efficace, orientato alla comprensione e alla pratica. VAI AL CORSO

Sebbene tanto rimane ancora da scoprire, le scienze dell’apprendimento hanno già spiegato molto sul come si impara, offrendoci numerose solide indicazioni per migliorare l’acquisizione delle nuove conoscenze, abilità, competenze da parte di tutti i nostri alunni, a partire da quelli con maggiori difficoltà.

Come funziona l’apprendimento? Come, alla luce di questo, si può rileggere quanto avviene nelle nostre classi? Sono necessari spunti pratici e momenti di riflessione volti a portare in classe una didattica consapevolmente orientata a favorire i migliori apprendimenti in un clima sereno e coinvolgente.

Ci sono, in ogni caso, buone pratiche che già i docenti partecipanti attuano, consapevolmente o meno, in accordo con ciò che la migliore ricerca internazionale ci indica come efficace. Un modello di lezione efficace in sette passaggi offre una valida guida per riflettere sul proprio operato quotidiano al fine di migliorarlo.

Il corso

Su questi argomenti il corso Metodi di studio attivi per un apprendimento efficace, in programma dal 23 gennaio, a cura di Loto Montina.

I corsisti vengono messi nella condizione di riflettere in maniera teoricamente fondata sulle proprie azioni in classe, per scartare quelle poco efficaci, o addirittura dannose, e concentrarsi per potenziare quelle efficaci. L’istinto, l’abitudine, la proposta di questo o quel corso di formazione, rivista o autore, possono infatti condurre il docente in buona fede in un pantano didattico nel quale a fronte di uno sforzo ingente i risultati in termini di apprendimento, benessere di classe e inclusione non arrivano.

Queste diffuse difficoltà possono essere affrontate e superate rimettendo sui piedi la didattica, ovvero confrontando il proprio agire con i risultati reali che otteniamo da un lato, alla luce di riferimenti solidi e affidabili quali solo la ricerca scientifica ci può offrire dall’altro. Il corso inoltre mette i docenti che vorranno nelle condizioni migliori per seguire i successivi approfondimenti in termini ancor più pratico-operativi dei sette fondamenti della lezione efficace che qui vengono introdotti.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, approfitta degli sconti

La sociometria in campo educativo

Come affrontare i quesiti della prova scritta del concorso docenti

Come affrontare i quesiti sulle competenze digitali della prova scritta

Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta

Italiano e matematica nella primaria: come consolidare le strutture di base

Letture tra i banchi: nuovi autori da proporre in classe

Adhd: strategie di intervento in classe