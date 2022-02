Icotea con Formazione 24H al servizio della scuola

Da più di 20 anni ICOTEA è al servizio del settore Scuola e offre numerosi vantaggi per coloro che intendono partecipare ai concorsi del MIUR. Vediamo perché.

Acquisire punteggio per le graduatorie

I percorsi formativi di ICOTEA sono un’ottima opportunità per acquisire punteggio e scalare le graduatorie scolastiche. Ciò vale sia per gli aspiranti docenti o ATA, sia per chi desidera acquisire crediti extra da convalidare per migliorare la propria posizione in graduatoria.

Attualmente sono in erogazione percorsi quali Master, Laurea, Corsi Singoli, Diploma Specializzazione Biennali, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Perfezionamento Post-Diploma, Certificazioni Linguistiche, Certificazioni Informatiche, Corsi di Italiano e Altri Corsi.

Innanzitutto approfondiamo le opportunità offerte da uno di questi percorsi, ovvero il corso di Alta Formazione per Mediatore Culturale di 1500h. Il vantaggio di iscriversi a questo corso, oltre all’acquisizione delle relative competenze in materia, è l’agevolazione dell’iscrizione al corso di Laurea di ICOTEA. Dopo aver terminato e superato l’esame finale del corso di Mediatore Culturale, si potranno conseguire 60 CFU che saranno convalidati per accedere direttamente al II anno accademico del corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica L-12.

Per quanto riguarda, invece, il Master in Mediazione Penale Minorile, Familiare e Sociale erogato da ICOTEA, il conseguimento dell’attestato finale consente sia di accumulare punteggio per le graduatorie, sia di convalidare la frequenza in CFP utili per coloro che sono liberi professionisti. Infatti i professionisti iscritti in vari ordini professionali ne potranno fruire sia per le discipline del loro specifico obbligo formativo che per quelle in comune con le altre categorie professionali.

La partnership con Formazione24H

L’Istituto Universitario Icotea ha recentemente siglato una collaborazione con Formazione 24H, Associazione Nazionale Italiana per professionisti che svolgono attività intellettuali non regolamentate. Tra le professioni tutelate da Formazione24H vi sono infatti i Mediatori Culturali e i Mediatori Penali, Minorili e Familiari.

La frequenza dei corsi ICOTEA sopra citati è dunque indispensabile se si vuole intraprendere anche un percorso lavorativo da libero professionista. Grazie alla partnership siglata tra i due Enti, lo studente ICOTEA potrà avvalersi della quota di iscrizione all’Associazione agevolata, inoltre riceverà il secondo anno di iscrizione in regalo.

Associandosi a Formazione24H si riceverà la tessera di iscrizione, l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi e corsi di aggiornamento gratuiti per la propria professione.

Scegli allora la formazione ICOTEA e approfitta del rapporto di collaborazione con Formazione 24H per essere tutelato anche come professionista! Con l’acquisto di più corsi/servizi, potrai ricevere uno sconto sul prezzo complessivo fino al 50%. Cosa aspetti? Visita subito il sito www.icotea.it per scoprirne di più!

