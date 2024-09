Idonei concorso docenti in protesta il 27 settembre, lo sfogo: “Farne un altro e pagare corsi da 2.500 euro? Ricatto”

Sono molti i docenti precari letteralmente sul piede di guerra: alcuni di essi hanno svolto il concorso docenti dell’anno scorso risultando idonei non vincitori. “Insegnare è sempre stato il mio sogno. Adesso mi chiedo ogni giorno se non mi convenga cercare un altro lavoro”, dice uno di loro a La Repubblica.

Costretti a fare un secondo concorso

In meno di 48 ore, in 12mila hanno firmato una lettera indirizzata alle principali organizzazioni sindacali e ai gruppi parlamentari per fare luce su chi si trova in questa situazione.

“A chi aveva preso parte al servizio civile era riservato il 15% dei posti, mentre il merito e il servizio dei precari storici sono valsi poco per il punteggio finale. Ironia della sorte: nel 2019 avevo interrotto proprio il servizio civile per fare la mia prima supplenza”, ha detto un portavoce.

“Così sarò costretto a pagare un corso di 2.500 euro per studiare delle cose che ho già dimostrato di sapere”, ha lamentato un altro supplente di 54 anni.

Questi docenti potranno riprovare a fare il prossimo concorso, il cui bando uscirà, presumibilmente, questo autunno. Ma la delusione è tanta. “Cosa può cambiare in così poco tempo? È solamente un ricatto”, queste le parole di uno di loro.

Docenti e salute mentale

Un docente ha spiegato: “Era la prima volta che alla fine dell’anno scolastico non ricordavo ai miei studenti che forse non sarei tornato l’anno successivo, ero fiducioso. Mi dispiace interrompere il percorso perché per i ragazzi è un piccolo trauma. Come puoi spiegargli che lavorerai in un’altra scuola ad appena cinque chilometri di distanza dalla loro?”. Per farlo ha chiesto ai colleghi di leggere loro una lettera, una volta che saranno ritornati sui banchi. “Questo lavoro ha messo a rischio la mia salute mentale”.

Per il 27 settembre è prevista una mobilitazione sotto gli Uffici regionali scolastici di Roma, Milano, Firenze e Bari, per chiedere “di rendere le graduatorie pubbliche e prorogarle fino ad esaurimento. Non dovrebbero nemmeno chiamarmi come supplente di anno in anno se ritengono che non possa diventare un docente di ruolo. Ma è un sistema che si regge sui precari: se tutti noi incrociassimo le braccia, la scuola si paralizzerebbe”, ha concluso uno dei protestanti.

Concorsi Pnrr, priorità nelle immissioni in ruolo: l’analisi del nostro esperto

“In questa fase di immissioni in ruolo si è data priorità assoluta a coloro che hanno svolto il concorso del 2023 e si è dato pochissimo spazio ai concorsi precedenti. Sono stati bloccati gli idonei. Hanno fatto scorrere per rinunce le graduatorie. Si sono create delle immissioni in ruolo con retrodatazione giuridica, finite quelle, con le nuove immissioni in ruolo hanno bloccato e non hanno garantito più la posizione degli idonei, dando priorità agli ordinari del 2016, 2018 e poi 2020, anche se col contagocce. Il grosso è andato, come GM, al concorso Pnrr. L’altro 50% è finito nelle Gae. Ci sarà lo scorrimento delle graduatorie, i concorsi non andranno a morire anche se poco alla volta ci sarà questo scorrimento. Tutto sta nel consentire il massimo dei ruoli”, ha detto il nostro esperto Lucio Ficara.