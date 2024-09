Idonei concorso straordinario 2020: Ministro, non ci dimentichi!

Dopo aver letto le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara noi idonei del concorso straordinario 2020 siamo ancora una volta esterrefatti, increduli perché il Ministro ha parlato dell’immisdione in ruolo dei candidati idonei dei concorsi 2016, 2018, 2020 ordinario, tutti, tranne di noi come se non esistessimo, siamo ignorati da tutti, politici e sindacati, eppure abbiamo sostenuto una procedura selettiva non comprendiamo questa situazione surreale, paradossale.

Perché questa grave disparità di trattamento?

Vorrei rammentare al Ministro dell’istruzione e del Merito che noi idonei del concorso straordinario 2020 (unico svolto in piena emergenza sanitaria) ci siamo ancora, che esistiamo, che siamo i precari storici della scuola, che abbiamo superato una procedura selettiva, molto impegnativa, indiscutibilmente meritocratica, a chi ci dobbiamo rivolgere? Possibile che debba sempre intervenire la magistratura per restituire merito e giustizia? Anche quando è pacifico che abbiamo dimostrato il nostro merito?

Mi chiedo, da cittadino prima e da professionista poi perché nel nostro Paese debba essere sempre tutto difficile…

Ministro Valditara, mi appello a Lei, ci convochi per un confronto in merito alla nostra situazione che sta assumendo sempre di più i caratteri una fiction tragicomica.

Giovanni Cianciaruso