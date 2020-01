Il calendario dei prof per beneficenza

I professori di una scuola secondaria di primo grado del Piemonte hanno avuto la bellissima idea di posare davanti agli obiettivi dei propri alunni per realizzare un calendario, per poi venderlo e devolvere il ricavato a favore del progetto «telai biellesi per Goru» di Corrado Mason e all’associazione Monte Vector di Arquata del Tronto.

Idea vincente e ricavati devoluti in beneficenza

E l’idea è stata premiata, visto il successo delle vendite, tanto che ormai i calendari sono del tutto esauriti.

Una vera operazione di marketing, sottolinea La Stampa, considerato che per rendere il prodotto vendibile i docenti erano stati messi in pose divertenti, mentre una vera equipe fotografica si è messa a lavoro, supportata da un altro gruppo di allievi che si è occupato di realizzare i testi, curare le relazioni esterne e la contabilità.