Il ciclo di webinar di Indire dedicati al settore educativo 0-6

Domani, mercoledì 23 giugno, alle 17:30 verrà inaugurato il ciclo di webinar “Lo zerosei si racconta”, uno spazio di confronto tra esperti del settore 0-6 per riflettere insieme su possibili ambiti di sviluppo, scelte organizzative e proposte educative rivolte ai più piccoli. Esperienze e riflessioni sulle stesse attraverso la guida e il confronto con il conduttore del webinar, ruolo ricoperto, di volta in volta da un esperto dei temi trattati.

Il primo webinar avrà il titolo “A partire dalla pandemia…” con due esperienze realizzate in risposta alle restrizioni e finalizzate a garantire il benessere dei bambini e la continuità educativa.

Le educatrici Cristina Denise Gatta e Catia Zetti del servizio 1 – 6 anni Makarenko di Scandicci (FI) presenteranno il progetto “La rete vivente. Pratiche Outdoor in rete con le famiglie” in cui, lo spazio esterno al servizio, è stato ripensato per sviluppare un percorso capace di coinvolgere le famiglie attraverso attività di outdoor education.

Maria Filomia, Coordinatrice pedagogica e di rete presso Comune di Foligno e docente dell’Università di Perugia, presenterà il progetto “un gesto di cura” in cui la piattaforma Edmondo è stata utilizzate dalla educatrici dei servizi per il sostegno alla genitorialità e la continuità educativa, nei momenti di chiusura della scuola, e che oggi trova nuovi campi applicativi e di sviluppo.

Conduttrice nel percorso di analisi e riflessione di questo primo incontro sarà Beate Weyland, professoressa associata dell’Università di Bolzano, da tempo impegnata in ricerche sui temi della didattica aperta e sensoriale con lo scopo di realizzare materiali didattici tra educazione e design, che stimolino i sensi e l’apprendimento creativo.

Il webinar verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Indire.