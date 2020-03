Il “concerto” del Turrisi Colonna di Catania che ha stregato anche il ministro Azzolina [VIDEO]

Oggi la musica suona con gli studenti del Liceo Turrisi Colonna di Catania per #LaScuolaNonSiFerma🎵Un video realizzato interamente con i telefonini, da casa: un metronomo a 126 bpm in cuffia, voglia di condividere e tanta, tanta immaginazione. Questo è il frutto del lavoro appassionato di un gruppo di autoformazione di docenti e studenti che hanno voluto registrare e dedicare alla comunità scolastica un piccolo estratto di Cantaloupe Island di Herbie Hancock. Il video rappresenta una delle strategie di innovazione metodologica che in queste settimane i docenti e gli studenti della scuola hanno avviato in un "mutual tutoring", per condurre nel modo più efficace e coinvolgente possibile la didattica a distanza. Spazio alla creatività e grazie per la buona musica!

Publiée par MIUR Social sur Mardi 24 mars 2020