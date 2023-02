Il concorso straordinario abilitante sparito nel nulla

Il concorso straordinario abilitante bandito, con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, aveva visto presentare domanda a migliaia di docenti, anche di ruolo, dal 28 maggio al 3 luglio 2020. Il Ministero sembra essersi dimenticato di questo concorso straordinario abilitante, che doveva essere svolto con procedura semplificata e invece pare essersi arenato all’interno della macchina organizzativa del Ministero. Questo concorso, tanto atteso da molti docenti di ruolo, sembra essere caduto nel dimenticatoio.

I requisiti di accesso per accedere alla partecipazione del concorso straordinario per l’abilitazione all’insegnamento, erano quelli di aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20 e l’aver svolto almeno una annualità di servizio, tra le suddette tre, nella specifica classe di concorso per la quale si sceglieva di partecipare.

I docenti che hanno aderito alla procedura pagando anche una tassa di iscrizione si chiedono che fine abbia fatto questo concorso e come mai sia letteralmente scomparso! Cosa bisogna aspettare? Ed i soldi versati? Perché gli altri sono stati fatti e questo no?

È veramente assurdo: esce un bando di in concorso, si pagano anche dei soldi e come per magia il concorso non c’è più!! Ma sempre la stessa barzelletta??

Antonio D’Ascoli