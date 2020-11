Il Covid spiegato agli studenti delle scuole medie: come ci si ammala e ci si cura

Realizzare una serie di video per spiegare Covid-19 agli studenti delle scuole medie: l’iniziativa è dell’Istituto Mario Negri di Milano. Con una serie di video resi disponibili sul suo canale You Tube, l’Istituto è partito dalle domande degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Emilio Alessandrini” di Cesano Boscone (MI) per aiutare i giovani a capire la pandemia Covid-19.

Le domande più frequenti

L’iniziativa si è svolta in concomitanza della Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

I ricercatori hanno quindi risposto ai dubbi degli studenti: cos’è un virus, qual è l’origine del Covid-19, come ci si ammala e come ci si cura, quali sono le differenze tra i dispositivi di protezione e in cosa si distinguono i tamponi dai test sierologici, come ci si sente a lavorare con la scienza.

I ricercatori dei diversi Dipartimenti dell’Istituto hanno pensato di rispondere ai ragazzi avvalendosi di uno strumento da loro molto amato: video ricchi di immagini e infografiche.

Serve una corretta informazione

“Questo è un periodo davvero molto particolare per i ragazzi – ha detto Giuseppe Remuzzi, Direttore del Mario Negri – e distinguere notizie vere da notizie false risulta difficile anche per noi adulti. È essenziale garantire una corretta informazione ai nostri giovani come ci ricorda l’art.17 della CRC – Convention on the Rights of the Child (Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza). Per questo quando abbiamo ricevuto la richiesta dell’Istituto Alessandrini abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti gli studenti le risposte dei nostri ricercatori”.

La divulgazione scientifica è da sempre uno dei valori principali dell’Istituto Mario Negri. Con questo obiettivo i ricercatori si avvicinano al mondo della scuola, perché la scienza è una fonte di conoscenza primaria. È uno strumento prezioso da offrire a ragazze e ragazzi per capire come funziona il mondo, per sviluppare lo spirito critico e per essere in grado di riconoscere le fake news.

Il progetto andato oltre le aspettative

“Quando a inizio anno scolastico abbiamo dovuto predisporre una serie di attività per ‘istruire’ i nostri studenti sulle nuove norme per il contrasto al Coronavirus – spiega Cristina della Luna, Referente dell’Istituto Alessandrini– nessuno di noi immaginava che avremmo potuto avere una collaborazione così preziosa e che ne sarebbe nato un progetto così interessante per la nostra scuola!”.

“Un grazie sentito ai ricercatori dell’Istituto Mario Negri che, con grande competenza, ma con semplicità e simpatia hanno voluto rispondere alle domande dei nostri ragazzi fugando dubbi e paure, facendo loro capire quanto sia importante la ‘conoscenza’ per vivere bene nel mondo! Da questo incontro ci auguriamo possa nascere una collaborazione efficace e attiva anche per gli anni a venire”, conclude della Luna.

Chi volesse vedere i video realizzati dall’Istituto Mario Negri di Milano non deve fare altro che scegliere tra i diversi proposti.