Il David di Donatello insieme all’Agiscuola

Il progetto è antico e quando fu adottato, nel 1997, coinvolgeva parecchie scuole in quasi tuto il territorio nazionale. Si trattava, da parte dei prof referenti, di scegliere degli studenti particolarmente innamorati di cinema e accompagnarli nelle sale convenzionate e riservate alle sole scuole, dove venivano proiettate le pellicole che avrebbero partecipato al Premio David di Donatelo.

Il progetto si svolgeva su iniziativa di Agiscuola (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e prevedeva che gli studenti fossero anche giurati per il ‘David Giovani’, poiché assegnavano un voto a ciascuna pellicola.

Ebbene sembra che questa bella iniziativa si stia rinnovando, viste le ormai passate crisi sia da Covid e sia del cinema nel suo complesso, con la chiusura di molte sale.

“Il progetto consiste nel far vedere ai ragazzi 20 film selezionati tra le uscite in sala dell’anno. Al termine delle proiezioni dovranno esercitare il loro diritto di voto. L’altro aspetto è che devono scrivere un testo, una recensione, e questo testo va a concorso. In questo caso, chi si aggiudica il primo posto diventa giurato al Leoncino d’oro dell’Agis al Festival di Venezia”.

Il punto centrale è però quello di trovare nelle classi ragazzi appassionati di cinema e che siano disposti a scoprire la settima arte italiana che ha data da sempre nobile esempio di ingegno e abilità