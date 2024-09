Il galateo delle chat delle mamme, ecco le regole: no agli audio, sì alla grammatica

Il galateo delle chat delle mamme, ecco le regole: no agli audio,...

Inizia un nuovo anno scolastico e questo per i genitori vuol dire solo una cosa: nuove chat di gruppo. Tra vocali, foto, scambi ricette, richieste di consigli, una chat può arrivare a una scambio di centinaia di messaggi, uno scroll disturbante per rimanere sempre al passo e non farsi sfuggire le informazioni importanti.

Ed ecco qui che in supporto arriva il galateo delle chat di gruppo. Come riportato da Repubblica, a dare qualche regola per la sopravvivenza dei genitori è Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana Galateo, docente e autore del libro “Le regole delle buone maniere (Newton Compton).

Secondo Briatore, alcune regole possono migliorare qualitativamente i rapporti tra i vari genitori, lenendo la pressione psicologica.

Ecco quali regole è possibile mettere in pratica.

Non è un forum: Le chat di classe devono essere utilizzate solo per questioni scolastiche rilevanti per tutti, evitando domande personali o generiche.

Niente saluti inutili: Evitare saluti collettivi inutili e inviare sempre messaggi in un unico invio per non sovraccaricare la chat.

Banditi i messaggi vocali: Usare solo messaggi scritti, per rispetto degli altri utenti che potrebbero avere la possibilità di ascoltare audio.

Rileggere sempre i messaggi: Verificare il contenuto per evitare errori grammaticali o logici, mantenendo chiarezza e concisione.

No alle polemiche: Le lamentele o discussioni devono essere affrontate in spazi appropriati, non in chat.

Limite di età per le chat: Le chat dei genitori non dovrebbero estendersi oltre le scuole medie.

No alle foto private dei figli: Vietato condividere foto individuali dei bambini, solo scatti di gruppo in occasioni specifiche.

Vietati i solleciti: Non richiedere risposte immediate o sollecitare altre persone, a meno che non sia urgente.

Cancellarsi è possibile: Se la chat diventa pesante, è meglio cancellarsi che silenziarla, poiché le comunicazioni importanti devono avvenire attraverso canali ufficiali.