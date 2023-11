Il governo convochi l’Osservatorio sull’edilizia: il 47% degli edifici costruiti prima del ’76

Secondo i dati elaborati da Cittadinanzattiva, in vista della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 novembre, il 47% degli edifici delle scuole italiane sono stati costruiti prima del 1976, e solo l’11% è progettato secondo la normativa antisismica. Solo sul 3% degli edifici sono stati effettuati interventi di adeguamento e miglioramento sismici.

La notizia è dell’agenzia La Presse che ha visionato i dati e secondo la quale domani, 22 novembre, nella VIII Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, Cittadinanzattiva suonerà un campanello d’allarme per riportare l’attenzione sul diritto degli studenti e delle studentesse ad avere scuole sicure, aria pulita intorno agli edifici scolastici e percorsi favorevoli all’uso della bicicletta nel tragitto casa scuola.

“Chiediamo per questo motivo al ministero”, dice a LaPresse Giulia Toffanin, del Fondo Vito Scafidi, in vista della Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole del 22 novembre, “di riconvocare l’Osservatorio Nazionale per l’edilizia scolastica al fine di fare il punto sui fondi legati alla sicurezza e sul benessere a scuola. Crediamo che sia urgente vista la stagione di grandi investimenti e la volontà di molti della società civile di agire sul contesto scolastico”.

Il Fondo Vito Scafidi nasce dopo il crollo avvenuto al liceo Darwin di Rivoli del 22 novembre 2008, nel quale perse la vita Vito Scafidi.