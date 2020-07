Il liceo scientifico Siciliani vince “a distanza”

Neanche il Covid-19 è riuscito a bloccare la passione e lo spirito di partecipazione al progetto Matematica&Realtà, che in modalità on-line si è concluso l’11 giugno 2020 con la cerimonia delle premiazioni dei lavori presentati durante la fase finale, tenutasi a fine maggio in collegamento remoto con l’Università di Perugia.

Al Concorso per la Migliore Comunicazione di Matematica, la presentazione “Priscilla ai tempi del Covid-19” presentata dagli studenti del liceo “Siciliani” di Catanzaro Palaia Francesca, Palasciano Alessandro, Pitaro Alessandro e Turrà Ilaria si è aggiudicata il terzo premio nazionale.

Gli studenti durante la presentazione hanno svelato l’identità di Priscilla, organismo unicellulare descritto da Calvino in “Ti con zero”, hanno chiarito cosa vuol dire utilizzare il nudging per il contenimento del Covid-19 e infine hanno modellizzato in curva esponenziale i dati di diffusione del contagio da Coronavirus in Italia.

La seconda presentazione “Il senso di Ciccio Ingravallo per il Caos” presentata dagli studenti Alterio Francesca, Ansani Carmen, Brancati Gaia, Corrado Marta e Mancusi Andrea ha ottenuto la Menzione della Giuria. Il personaggio dell’ispettore Ingravallo, creato da Carlo Emilio Gadda nel “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, è il protagonista di uno storytelling che partendo dal caos investigativo offre lo spunto per analizzare il caos matematico. Entrambi i lavori sono stati coordinati dalla prof.ssa Anna Alfieri, che ha curato la preparazione e la partecipazione alla competizione interamente in modalità di didattica a distanza.

“I riconoscimenti ai due lavori dei ragazzi del liceo Siciliani ottenuti durante la modalità di didattica a distanza sono frutto di un impegno costante e continuo che la Scuola sta realizzando negli anni soprattutto in campo scientifico” _sottolinea con soddisfazione il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Bianco, che negli anni della sua dirigenza ha fortemente potenziato la formazione scientifica e tecnologica della scuola.

Il Liceo Siciliani aderisce da anni al Progetto Matematica&Realtà, ideato e organizzato a livello nazionale dai proff. Primo Brandi e Anna Salvadori dell’Università di Perugia, coordinato nella scuola dal prof. Giovanni Corrado, con la partecipazione di centinaia di studenti ai laboratori tenuti dai docenti proff. Anna Alfieri, Nicola Chiriano e Concettina Gaccetta.