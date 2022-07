Il linguista Luca Serianni in coma dopo un incidente

Oggi, intorno alle 7,30, mentre attraversava le strisce pedonali a Ostia, è stato investito da un’auto Luca Serianni, 74 anni, celebre linguista e filologo, che adesso pare sia in come irreversibile. Trasportato subito al Grassi di Ostia in codice rosso, poi è stato trasferito al San Camillo di Roma. I medici stanno facendo il possibile per far rientrare l’emergenza e salvargli la vita. Ma le sue condizioni appaiono disperate.

La dona alla giuda, di 52 anni, si è fermata a prestare soccorso, mentre non si conoscono bene le dinamiche dell’incidente che saranno accertate dalle indagini della polizia locale.

Linguista e filologo, è stato professore incaricato di Storia della lingua italiana presso le Università di Siena, L’Aquila e Messina prima di diventare ordinario a La Sapienza di Roma.

Importanti i suoi studi sulle parlate toscane e le sue ricerche sulla Grammatica con pubblicazioni quali Grammatica italiana – Suoni, forme, costrutti e Italiano – Grammatica, sintassi, dubbi; sulla lingua letteraria: Introduzione alla lingua poetica italiana, e sui linguaggi settoriali: Un treno di sintomi – I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente.

Sostenitore dell’indagine filologica, è considerato uno dei più importanti e influenti studiosi della lingua italiana, mentre è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nonché direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di lessicografia italiana.

Nel 2010 è stato nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri.

Tra i saggi più recenti, si legge sulla Treccani, Prima lezione di storia della lingua italiana (2015), Parola (2016), Storia illustrata della lingua italiana (2017, con L. Pizzoli), Per l’italiano di ieri e di oggi (2018), Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli(2019), Il verso giusto. 100 poesie italiane (2020), Le mille lingue di Roma (2021) e Parola di Dante (2021).

Nel 2017 è stato nominato consulente del Ministero dell’istruzione per l’apprendimento della lingua italiana.

Ha curato, a partire dal 2004, il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli. Serianni vive da molti anni ad Ostia, dov’è molto attivo in ambito culturale e sociale.