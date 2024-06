Un signore fa pipì davanti all’entrata di scuola mentre entrano alunni e prof, multa da 250 euro: dovrà pure ripulire la strada

Per la scuola non c’è più rispetto. Quante volte abbiamo sentito questa frase. I fatti di cronaca dicono che le cose stanno proprio così. Riportiamo un ultimo episodio, accaduto ad Andria qualche giorno fa: un signore 50enne è stato sorpreso e multato da un vigile urbano perché faceva pipì in strada. Solo che la strada non era una qualsiasi, ma adiacente all’istituto scolastico Borsellino e il fatto è accaduto proprio mentre studenti e insegnanti facevano il loro ingresso in classe.

Gli agenti della polizia locale lo hanno sanzionato con un verbale da 250 euro: la somma, tutt’altro che simbolica, è stata decisa anche perché il signore nel compiere il suo gesto non si è minimamente curato della presenza di bambini, famiglie e personale che si recavano a scuola.

Adesso l’uomo non solo dovrà pagare la multa e ripulire la strada che aveva sporcato.